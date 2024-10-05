Пименов: У «Динамо» не больше шансов на победу, чем у ЦСКА

Бывший форвард «Локомотива» и сборной Россиивысказался о перспективах «Динамо» в матче с ЦСКА.

«У "Динамо" не больше шансов на победу, чем у ЦСКА. Армейцы показывают добротный футбол, укомплектованы во всех линиях. У "Динамо" неплохая атака, но есть проблемы в обороне. Но это не из-за одного конкретного игрока, а сама структура обороны страдает. Ну и бывают фатальные ошибки у игроков. Скорее всего, будет ничья со множеством забитых мячей.

"Динамо" может претендовать на попадание в тройку, если не растеряет очки. В Махачкале выиграли в трудном матче. Это говорит, что у команды есть характер и могут терпеть, даже не при самой красивой игре. В этом году чемпионат интересный», — сказал Пименов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Встреча состоится 6 октября. Динамовцы идут на 4-м месте с 20 очками. ЦСКА (17) находится на 5-й строчке.