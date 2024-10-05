Гравенберх: Я впечатлен своей игрой на новой позиции

Полузащитникподелился ощущениями от своей игры после смены позиции на поле.

«Когда я впервые поговорил с тренером, он сказал мне: "Я вижу тебя на позиции восьмого номера, как в прошлом сезоне, но хочу попробовать тебя и на позиции шестого номера". Я ответил: "Конечно, мы можем это сделать!". Остальное уже история. На позиции восьмого номера больше атакуешь, чем защищаешься. Но в защите я тоже играю очень хорошо, так что я немного впечатлен (собственной игрой).

В те дни, когда я играл за молодёжную команду "Аякса", мне не нравилось защищаться! Но теперь, когда отбираю мяч у другого игрока, возникает мысль: "Да, он у меня!". Теперь хочу отбирать каждый следующий мяч», — приводит слова Гравенберха официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «мерсисайдцев» 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.