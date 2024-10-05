В 15:00 05.10.2024 Эспаньол и Мальорка сыграют матч в Ла Лиге.

Эспаньол — Мальорка

Последний матч: «Эспаньол» — «Мальорка» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эспаньол» — «Мальорка» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Мальорка»).

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