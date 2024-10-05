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    Смотреть онлайн матча Брагантино — Палмейрас 05.10.2024. Прямая трансляция в 23:00

    Футбол Латинская Америка
    Брагантино и Палмейрас начнут матч в 23:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 05.10.2024.

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    Последний матч: «Палмейрас» — «Брагантино» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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