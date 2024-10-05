В 16:30 05.10.2024 Баркчи и Хосилот сыграют матч в чемпионате Таджикистана по футболу.

Баркчи — Хосилот

Последний матч: «Хосилот» — «Баркчи» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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