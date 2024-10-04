В 14:00 04.10.2024 Женис и Тобол сыграют матч в чемпионате Казахстана по футболу.

Женис — Тобол

Последний матч: «Тобол» — «Женис» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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