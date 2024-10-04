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    Футбол, Италия. Серия А, Верона — Венеция. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Серия A Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 04.10.2024 Верона и Венеция сыграют матч в чемпионате Италии по футболу.

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    Верона — Венеция

    Последний матч: «Верона» — «Венеция» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Венеция». Коэффициент ставки — 1.88.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Венеция»).

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