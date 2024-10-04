В 21:45 04.10.2024 Верона и Венеция сыграют матч в чемпионате Италии по футболу.

Верона — Венеция

Последний матч: «Верона» — «Венеция» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Верона — Венеция доступны сотни других матчей.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Венеция». Коэффициент ставки — 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Венеция»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Верона — Венеция.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам