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    Пьянич: ЦСКА — большой клуб

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    Именитый новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, чем его привлекли армейцы и как себя чувствует в новом коллективе.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Мог ли представить себе еще год назад, что буду в РПЛ? В футболе невозможно что‑либо загадывать, ведь мы выступаем по всему миру. Пару раз я уже был в России, играл против ЦСКА, это всегда были непростые встречи.

    Принимая решение перейти в ЦСКА, я осознавал, что это большой клуб, в том числе с важными международными победами. Его очень хорошо знают по всей Европе, так что я рад вместе с ним биться за титулы.

    Постараюсь адаптироваться как можно быстрее, чтобы быть в необходимых кондициях и помогать команде», — сказал Пьянич в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    34-летний босниец подписал контракт с ЦСКА 26 сентября по схеме «1+1» в качестве свободного агента. Пьянич уже успел дебютировать за армейцев в Кубке России против «Пари НН» (2:0) выйдя на замену в конце второго тайма.

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