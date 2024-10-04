ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Футбол, Кыргызстан. Премьер-лига, Мурас Юнайтед — Алга. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол
    В 16:00 04.10.2024 Мурас Юнайтед и Алга сыграют матч в Премье-лиге Кыргызстана.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Мурас Юнайтед — Алга

    Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Мурас ЮнайтедАлга доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Мурас Юнайтед — Алга.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» и «Комо» забьют друг другу
  • «Наполи» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Медведев наконец-то возьмет реванш у Сейбота-Уайлда?
  • Сейбот-Уайлд — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Нью-Джерси» сможет открыть сезон победой?
  • «Баффало» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Гаджиев — Гафоров
  • Бои
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры