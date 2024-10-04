В 16:00 04.10.2024 Мурас Юнайтед и Алга сыграют матч в Премье-лиге Кыргызстана.

Мурас Юнайтед — Алга

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