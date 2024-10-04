В 21:45 04.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч: «Марсель» — «Анже» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Анже». Коэффициент ставки — 2.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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