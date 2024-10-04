ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Круговой назвал причину ухода из «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит ЦСКА
    Защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, почему он решил сменить клуб и уйти из «Зенита».

    Данил Круговой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данил Круговой

    «На самом деле я просто понимал в своей голове то, что возраст уже, хочется в футбол поиграть ещё и показать себя на футбольном поле, и я понимал то, что в "Зените" очень сложно конкурировать.

    Будем объективны, Дуглас Сантос — лучший игрок на левом фланге в стране. Да, возможно, где-то я проиграл ему конкуренцию. И просто надо двигаться дальше, хочется играть в футбол, хочется развиваться.

    Тем более возраст такой ещё — пик. То, что хочется показать себя. И было много вариантов достаточно, и просто конкретика была именно от ЦСКА. Вот я здесь, так получилось», — сказал Круговой в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    Календарь и таблица РПЛ

    Летом 2024 года Круговой подписал контракт с московским ЦСКА в качестве свободного агента.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» и «Комо» забьют друг другу
  • «Наполи» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Медведев наконец-то возьмет реванш у Сейбота-Уайлда?
  • Сейбот-Уайлд — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Нью-Джерси» сможет открыть сезон победой?
  • «Баффало» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Гаджиев — Гафоров
  • Бои
  • Сегодня в 23:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры