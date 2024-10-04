Круговой назвал причину ухода из «Зенита»

Защитник московского ЦСКАрассказал, почему он решил сменить клуб и уйти из «Зенита».

«На самом деле я просто понимал в своей голове то, что возраст уже, хочется в футбол поиграть ещё и показать себя на футбольном поле, и я понимал то, что в "Зените" очень сложно конкурировать.

Будем объективны, Дуглас Сантос — лучший игрок на левом фланге в стране. Да, возможно, где-то я проиграл ему конкуренцию. И просто надо двигаться дальше, хочется играть в футбол, хочется развиваться.

Тем более возраст такой ещё — пик. То, что хочется показать себя. И было много вариантов достаточно, и просто конкретика была именно от ЦСКА. Вот я здесь, так получилось», — сказал Круговой в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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Летом 2024 года Круговой подписал контракт с московским ЦСКА в качестве свободного агента.