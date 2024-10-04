Генич назвал лучшего тренера в истории РПЛ

Известный российский комментаторсказал, что считает итальянцалучшим тренером в истории российской Премьер-лиги.

«Если обобщать с начала 2000‑х до 2024 года, на день, который мы имеем сегодня, я бы назвал Лучано Спаллетти. Понятно, что был классный тренер Унаи Эмери, многого ожидали от Лаудрупа.

Разумеется, нельзя не вспомнить Дика Адвоката, Юрия Павловича Сёмина с "Локомотивом" и его победами в чемпионате и в Кубке. Но мне кажется, то, что произошло с "Зенитом" при Спаллетти… Было видно, как тренер выжал из тех игроков максимум. Круто, что он был в нашей стране. Пожалуй, назову именно его», — сказал Генич в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Спаллетти работал с «Зенитом» с 2009 по 2014 год и стал с питерцами двухкратными чемпионами России.