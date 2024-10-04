В 15:30 04.10.2024 Черноморец Од и Оболонь сыграют матч в чемпионате Украины по футболу.

Черноморец Од — Оболонь

Последний матч: «Оболонь» — «Черноморец Од» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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