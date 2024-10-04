В 14:00 04.10.2024 Актобе и Кайрат сыграют матч в чемпионате Казахстана по футболу.

Актобе — Кайрат

Последний матч: «Кайрат» — «Актобе» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Актобе» — «Кайрат». Коэффициент ставки — 3.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Актобе»).

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