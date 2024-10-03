ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиан Жозе — автор победного гола в ворота «Динамо» План Б сработал. Станкович переиграл «Динамо» в концовке
  • 00:05
    • «Реал» потерпел поражение от «Лилля»
  • 00:02
    • «Бавария» проиграла «Астон Вилле» в матче Лиги чемпионов
  • 23:57
    • «Бенфика» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Виллиан Жозе: В «Спартаке» у меня все отлично

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Форвард «Спартака» Виллиан Жозе высказался о своей адаптации в клубе. Красно-белые сообщили о трансфере 1 июля.

    Виллиан Жозе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виллиан Жозе

    «Сейчас у меня все отлично. Уже говорил, что для нападающего важно забивать. Если этого не происходит, значит что-то не так. Я смог забить гол в матче с "Динамо". Понимал, что этот момент наступит. Я тренируюсь, работаю.

    Я достаточно поиграл в Испании. Здесь совсем другой футбол. Но самое главное — адаптироваться, работать и бороться за своё место в старте», — сказал Жозе «Чемпионату».

    Ранее «Спартак» в Кубке России одолел московское «Динамо» со счетом 3:2. Встреча состоялась 2 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Португалии ждем много голов
  • «Порту» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • ЦСКА не уступит дома «Магнитке»?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Будет ли голевой матч в Будапеште?
  • «Ференцварош» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Порту — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ференцварош — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Астана — Бачка-Топола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Челси — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Женис — Тобол
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры