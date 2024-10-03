Виллиан Жозе: В «Спартаке» у меня все отлично

Форвард «Спартака»высказался о своей адаптации в клубе. Красно-белые сообщили о трансфере 1 июля.

«Сейчас у меня все отлично. Уже говорил, что для нападающего важно забивать. Если этого не происходит, значит что-то не так. Я смог забить гол в матче с "Динамо". Понимал, что этот момент наступит. Я тренируюсь, работаю.

Я достаточно поиграл в Испании. Здесь совсем другой футбол. Но самое главное — адаптироваться, работать и бороться за своё место в старте», — сказал Жозе «Чемпионату».

Ранее «Спартак» в Кубке России одолел московское «Динамо» со счетом 3:2. Встреча состоялась 2 августа.