Виктория П — Лудогорец
Последний матч: «Виктория П» — «Лудогорец» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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