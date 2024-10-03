В 22:00 03.10.2024 Виктория П и Лудогорец сыграют матч в групповом этапе Лиги Европы.

Виктория П — Лудогорец

Последний матч: «Виктория П» — «Лудогорец» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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