В 01:30 03.10.2024 Торонто и Нью-Йорк Ред Буллс сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

Торонто — Нью-Йорк Ред Буллс

Последний матч: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Торонто» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).

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