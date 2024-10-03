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    Тен Хаг: «МЮ» создает много моментов, мы третьи по xG в АПЛ

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу результативности команды в текущем сезоне.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Если бы мы не создавали моментов, то я бы сомневался, но мы создаем много моментов. По-моему, у нас третий показатель xG в Премьер-лиге.

    Мы должны быть более эффективными, но это также связано с тем, что один из наших лучших бомбардиров был недоступен, Расмус Хейлунд до сих пор не выходил на поле.

    Мы должны улучшить игру в последней трети поля и штрафной, действовать там более смертоносно. Наши нападающие способны на это», — цитирует тен Хага Daily Mail.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» идет только на 13-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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