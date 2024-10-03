В 04:30 03.10.2024 Реал Солт Лэйк и Миннесота Юнайтед сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

Реал Солт Лэйк — Миннесота Юнайтед

Последний матч: «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт Лэйк» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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