Порту — Манчестер Юнайтед
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Порту» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.45.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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