начнут матч в 01:30 в американской футбольной лиге MLS, 03.10.2024.

Последний матч: «Филадельфия Юнион» — «Орландо Сити» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Орландо Сити»).

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