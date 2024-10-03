В 19:45 03.10.2024 Омония и Викингур Р сыграют матч в групповом этапе Лиги конференций.

Омония — Викингур Р

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