Лугано — ХИК
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лугано» — «ХИК». Коэффициент ставки — 1.80.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ХИК»).
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