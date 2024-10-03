В 22:00 03.10.2024 Лугано и ХИК сыграют матч в групповом этапе Лиги конференций.

Лугано — ХИК

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лугано» — «ХИК». Коэффициент ставки — 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ХИК»).

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