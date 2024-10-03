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    Легия — Бетис онлайн трансляция

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    В 19:45 03.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Легия — Бетис в групповом этапе Лиги конференций.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Легия» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Бетис»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Легия — Бетис.

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