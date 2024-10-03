В 22:00 03.10.2024 ЛАСК и Юргорден сыграют матч в групповом этапе Лиги конференций.

ЛАСК — Юргорден

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЛАСК» — «Юргорден» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ЛАСК»).

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