начнут матч в 19:45 в групповом этапе Лиги Европы, 03.10.2024.

Последний матч: «Лацио» — «Ницца» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Ницца». Коэффициент ставки — 1.81 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лацио»).

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