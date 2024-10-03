начнут матч в 19:45 в групповом этапе Лиги Европы, 03.10.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ференцварош» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Тоттенхэм»).

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