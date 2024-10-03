Челси — Гент
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Гент» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Челси»).
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