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    Борац — Панатинаикос. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

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    В 22:00 03.10.2024 Борац и Панатинаикос сыграют матч в групповом этапе Лиги конференций.

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    Борац — Панатинаикос

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Борац»).

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