В 19:45 03.10.2024 Астана и ТСЦ сыграют матч в групповом этапе Лиги конференций.

Астана — ТСЦ

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астана» — «ТСЦ». Коэффициент ставки — 2.27 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Астана»).

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