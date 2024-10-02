Журавель: «Спартак» хорошо начал при Станковиче, сейчас забуксовал

Комментатор «Матч ТВ»высказался о матче «Спартака» с «Динамо» в 5-м туре группового этапа Кубка России.

По мнению Журавеля, красно-белые постараются реабилитироваться за поражение от «Локомотива» в чемпионате (1:3).

«Московский "Спартак" хорошо начал при Станковиче, сейчас забуксовал. Мне кажется, что кубковый матч — прекрасная возможность вернуться на победную тропу.

Спартаковцы побегут вперед, будут реабилитироваться за поражение от "Локомотива". Они всегда умели хорошо и красиво обыгрывать "Динамо", это сделают и сейчас. Думаю, счет будет 3:1 в пользу "Спартака", — сказал Журавель "Матч ТВ".

Встреча начнется 2 октября в 19:00 мск.