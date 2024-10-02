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    Журавель: «Спартак» хорошо начал при Станковиче, сейчас забуксовал

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    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался о матче «Спартака» с «Динамо» в 5-м туре группового этапа Кубка России.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    По мнению Журавеля, красно-белые постараются реабилитироваться за поражение от «Локомотива» в чемпионате (1:3).

    «Московский "Спартак" хорошо начал при Станковиче, сейчас забуксовал. Мне кажется, что кубковый матч — прекрасная возможность вернуться на победную тропу.

    Спартаковцы побегут вперед, будут реабилитироваться за поражение от "Локомотива". Они всегда умели хорошо и красиво обыгрывать "Динамо", это сделают и сейчас. Думаю, счет будет 3:1 в пользу "Спартака", — сказал Журавель "Матч ТВ".

    Встреча начнется 2 октября в 19:00 мск.

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