Тен Хаг: Нужно уметь справляться с критикой

Главный тренерответил на вопрос о постоянной критике в свой адрес.

«Когда ты тренируешь "Манчестер Юнайтед", ты знаешь, что о тебе будут говорить гораздо больше, чем в любом другом клубе. Нужно уметь справляться с критикой, не делать из мухи слона и сосредоточиться на том, для чего тебя назначили назначили, — тренировать команду, пытаться добиваться от нее наилучших результатов.

Не нужно зацикливаться на негативных мнениях о тебе как о человеке. Это не помогает процессу. Я здесь для того, чтобы побеждать, поэтому я должен показать задавать команде направление, в котором мы хотим двигаться», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» идет только на 13-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.