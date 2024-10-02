Тен Хаг: Если футболисты играют плохо, значит, я плохо выполнил свою работу

Главный тренерв очередной раз высказался о текущем положении дел в команде.

«Если футболисты играют плохо, значит, я плохо выполнил свою работу, потому что они сыграли не так, как я от них ожидал.

Но мы по-прежнему двигаемся все вместе, и нам нужно сражаться вместе, чтобы выбраться из этой ситуации.

Цели? Конечно, всегда выигрывать трофеи и занимать как можно более высокие места в чемпионате, потому что это, безусловно, очень важная задача для нас», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» идет только на 13-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.