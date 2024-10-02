Силкин: «Спартак» стал неудобным соперником для «Динамо»

«Спартак» Фото: globallookpress.com
«В прошлом сезоне "Динамо" обыграло "Спартак" в Кубке России со счётом 3:0. Надеюсь, что в предстоящем матче прервут пятиматчевую серию без побед над "Спартаком". В недавней очной встрече они сыграли 2:2, "Динамо" сравняло в концовке и могло ещё забить.
Во всяком случае концовка матча со стороны "Динамо" оставила приятное впечатление. На своём поле могут помочь стены. Но в последнее время "Спартак" стал неудобным соперником для "Динамо", — сказал Силкин "Чемпионату".