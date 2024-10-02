В 22:00 02.10.2024 Штурм и Брюгге сыграют матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

Штурм — Брюгге

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штурм» — «Брюгге» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Брюгге»).

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