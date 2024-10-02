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    Щенсный назвал игрока, который убедил его перейти в «Барселону»

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    Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсный заявил, что нападающий «сине-гранатовых» Роберт Левандовский убедил его подписать контракт с клубом.

    Войцех Щенсный — новичок «Барселоны»
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    Войцех Щенсный — новичок «Барселоны»

    «Роберт был первым, кто позвонил мне и спросил, возможен ли переход. Он убедил меня, потому что я не знал, готов ли к новому вызову. Потом я поговорил с семьёй и друзьями.

    Все сказали, что я совершу ошибку, если откажусь. Роберт сыграл большую роль, потому что он был первым, кто попробовал убедить меня», — приводит слова Щенсного Barca Universal.

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    • Напомним, что польский голкипер возобновил футбольную карьеру ради того, чтобы выступать за «Барселону». Щенсный подписал контракт с клубом до лета 2025-го года.

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