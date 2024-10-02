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    Щенсный: Это вызов для меня, и я готов к нему с большим энтузиазмом

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    Новичок «Барселоны» Войцех Щенсный высказался о своем переходе в каталонский клуб.

    Войцех Щенсны
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    Войцех Щенсны

    «Честно говоря, я был готов к завершению карьеры. Я был счастлив, но в первые два дня в городе я вижу, как люди относятся ко мне и как это важно для них. Это заставляет меня гордиться тем, что я стал частью этой удивительной семьи. Это большой клуб, но я уже чувствую себя частью семьи. Я вижу страсть болельщиков, и это очень приятно. Семья очень важна для меня, и теперь я её немного расширил.

    Я был на стадионе. Команда выглядит потрясающе. Это вызов для меня, и я готов к нему с большим энтузиазмом. Я с нетерпением жду, что будет в этом сезоне», — приводит слова Щенсного Barca Universal.

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    34-летний голкипер подписал контракт, который рассчитан до конца сезона.

    Прошлым летом Щенсный сообщил об окончании карьеры, однако захотел вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны».

    В минувшем сезоне Щенсный сыграл в 34 матчах, в которых пропустил 30 голов.

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