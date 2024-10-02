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    Официально: Щенсны — игрок «Барселоны»

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    Польский вратарь Войцех Щенсны стал игроком испанской «Барселоны».

    Войцех Щенсны
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    Войцех Щенсны

    34-летний голкипер подписал контракт, который рассчитан до конца сезона, информирует клубная пресс-служба. Страж ворот перешел в каталонскую команду на правах свободного агента.

    Прошлым летом Щенсны сообщил об окончании карьеры, однако захотел вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны».

    В минувшем сезоне Щенсны сыграл в 34 матчах, в которых пропустил 30 голов.

    Напомним, что Щенсны этим летом объявил о завершении футбольной карьеры, но решил ее возобновить после предложения «Барселоны».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом сезоне голкипер выступал за «Ювентус», где провел 35 матчей, в которых пропустил 30 голов.

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