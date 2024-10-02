Официально: Щенсны — игрок «Барселоны»

Польский вратарьстал игроком испанской

34-летний голкипер подписал контракт, который рассчитан до конца сезона, информирует клубная пресс-служба. Страж ворот перешел в каталонскую команду на правах свободного агента.

Прошлым летом Щенсны сообщил об окончании карьеры, однако захотел вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны».

В минувшем сезоне Щенсны сыграл в 34 матчах, в которых пропустил 30 голов.

Напомним, что Щенсны этим летом объявил о завершении футбольной карьеры, но решил ее возобновить после предложения «Барселоны».

Календарь и таблица испанской Примеры

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Ювентус», где провел 35 матчей, в которых пропустил 30 голов.