Официально: Щенсны — игрок «Барселоны»

Войцех Щенсны Фото: globallookpress.com
34-летний голкипер подписал контракт, который рассчитан до конца сезона, информирует клубная пресс-служба. Страж ворот перешел в каталонскую команду на правах свободного агента.
Прошлым летом Щенсны сообщил об окончании карьеры, однако захотел вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны».
В минувшем сезоне Щенсны сыграл в 34 матчах, в которых пропустил 30 голов.
Напомним, что Щенсны этим летом объявил о завершении футбольной карьеры, но решил ее возобновить после предложения «Барселоны».
Календарь и таблица испанской Примеры
В прошлом сезоне голкипер выступал за «Ювентус», где провел 35 матчей, в которых пропустил 30 голов.