Романцев: Вряд ли Соболев рассчитывал, что в Питере его встретят с распростертыми объятиями

Экс-наставник «Спартака»высказался о реакции болельщиков «Зенита» на переход форварда

«Вряд ли Соболев рассчитывал, что в Питере его встретят с распростертыми объятиями. Он знал, что шел в команду со своими игровыми принципами, с высочайшей конкуренцией и предельными турнирными задачами. Как знал и то, что у фанатов "Зенита" свое, особое отношение к чужакам. Тем более если ты из "Спартака". Потому сейчас он должен доказывать, что достоин "Зенита", не только тренерам и партнерам, но еще и трибунам, которые, похоже, не встретили его цветами и хлебом-солью. И осуждать их за это нельзя, поскольку в футболе болельщик — главное лицо.

Невольно вспоминается гремевший в футбольном мире переход португальца Фигу из "Барселоны" в "Реал" — заклятого врага каталонских фанатов. Какую же травлю пришлось тогда пережить обладателю "Золотого мяча"! Как ему только не угрожали. Но он не просто выстоял, а заиграл в "Реале" так, что удостоился звания "Лучший игрок ФИФА". Вот что значит характер и железная воля! Предвижу ироничные улыбки по поводу такого сравнения — мол, слишком уж разные весовые категории у этих футбольных тружеников. Но то, что Соболеву придется по полной программе пройти такую же жесткую проверку, сомнений не вызывает. Это был его выбор. Кстати, Дзюба с этим справился», — цитирует Романцева «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Соболев в текущем сезоне отметился за «Зенит» одной голевой передачей.