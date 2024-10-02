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    Романцев: Вряд ли Соболев рассчитывал, что в Питере его встретят с распростертыми объятиями

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    Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев высказался о реакции болельщиков «Зенита» на переход форварда Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Вряд ли Соболев рассчитывал, что в Питере его встретят с распростертыми объятиями. Он знал, что шел в команду со своими игровыми принципами, с высочайшей конкуренцией и предельными турнирными задачами. Как знал и то, что у фанатов "Зенита" свое, особое отношение к чужакам. Тем более если ты из "Спартака". Потому сейчас он должен доказывать, что достоин "Зенита", не только тренерам и партнерам, но еще и трибунам, которые, похоже, не встретили его цветами и хлебом-солью. И осуждать их за это нельзя, поскольку в футболе болельщик — главное лицо.

    Невольно вспоминается гремевший в футбольном мире переход португальца Фигу из "Барселоны" в "Реал" — заклятого врага каталонских фанатов. Какую же травлю пришлось тогда пережить обладателю "Золотого мяча"! Как ему только не угрожали. Но он не просто выстоял, а заиграл в "Реале" так, что удостоился звания "Лучший игрок ФИФА". Вот что значит характер и железная воля! Предвижу ироничные улыбки по поводу такого сравнения — мол, слишком уж разные весовые категории у этих футбольных тружеников. Но то, что Соболеву придется по полной программе пройти такую же жесткую проверку, сомнений не вызывает. Это был его выбор. Кстати, Дзюба с этим справился», — цитирует Романцева «СЭ».

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    Соболев в текущем сезоне отметился за «Зенит» одной голевой передачей.

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