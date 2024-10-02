Мареска: Мы довольны тем, как работает Мудрик

Главный тренероценил перспективы украинского хавбека

«Миша играл с первых минут против "Вулвс". Все хотят играть в стартовом составе, но иногда это невозможно. Миша очень хорошо сыграл против "Барроу" на прошлой неделе. Надеюсь, завтра Миша сможет провести хорошую игру.

И это касается не только его. То же самое касается Нкунку, который также был подписан как большой игрок и в данный момент не выходит в стартовом составе в Премьер-лиге. Но в футболе все может быстро измениться. Сейчас ситуация такова, но это не значит, что она будет такой же весь сезон.

Единственное, о чем мы просим, ​​– если мы дадим пять или десять минут, или полчаса, они покажут нам, на что они способны.

Я не думаю, что у Миши проблема в неуверенности. Это Миша, и ему нужно кое-что улучшить. Но мы довольны тем, как он работает», — цитирует Мареску журналист Бен Джейкобс.

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне АПЛ на счету Мудрика три матча без результативных действий.