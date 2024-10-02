1-й таймДинамо — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»«Динамо» — «Спартак». Онлайн
  • 18:30
    • «Химки» по пенальти победили «Ростов» в Кубке России
  • 18:07
    • «Динамо» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России
  • 16:01
    • Официально: Щенсный — игрок «Барселоны»
  • 15:49
    • Алькарас стал победителем турнира в Пекине
    Все новости спорта

    Мареска: Мы довольны тем, как работает Мудрик

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил перспективы украинского хавбека Михаила Мудрика.

    Михаил Мудрик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Мудрик

    «Миша играл с первых минут против "Вулвс". Все хотят играть в стартовом составе, но иногда это невозможно. Миша очень хорошо сыграл против "Барроу" на прошлой неделе. Надеюсь, завтра Миша сможет провести хорошую игру.

    И это касается не только его. То же самое касается Нкунку, который также был подписан как большой игрок и в данный момент не выходит в стартовом составе в Премьер-лиге. Но в футболе все может быстро измениться. Сейчас ситуация такова, но это не значит, что она будет такой же весь сезон.

    Единственное, о чем мы просим, ​​– если мы дадим пять или десять минут, или полчаса, они покажут нам, на что они способны.

    Я не думаю, что у Миши проблема в неуверенности. Это Миша, и ему нужно кое-что улучшить. Но мы довольны тем, как он работает», — цитирует Мареску журналист Бен Джейкобс.

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне АПЛ на счету Мудрика три матча без результативных действий.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» уступит спартаковцам?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Сумеет ли Дзюба огорчить «Зенит»?
  • «Зенит» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Бавария» уверенно расправится с «вилланами»
  • «Астон Вилла» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зенит — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры