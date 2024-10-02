ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РодриФерзь Гвардиолы. Насколько сильно «Ман Сити» будет не хватать Родри в этом сезоне?
    Все новости спорта

    Луис Энрике: Доннарумма сыграл хуже, чем обычно

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Арсенал Лига чемпионов
    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал игру вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2).

    Джанлуиджи Доннарумма
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанлуиджи Доннарумма

    Восстановившийся после травмы итальянец совершил две результативные ошибки.

    «Не хочу выделять никого конкретно, ответственность за поражение полностью лежит на мне. Поражение обоснованное. Доннарумма показал уровень ниже необходимого. Все сыграли хуже.

    Соперник был сильнее. "ПСЖ" встречался с одной из лучших команд мира», — приводит слова Энрике RMC Sport.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После игры фанаты «ПСЖ» в соцсетях начали просить вернуть в ворота россиянина Матвея Сафонова, который ранее принял участие в трех матчах парижан.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» уступит спартаковцам?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Бавария» уверенно расправится с «вилланами»
  • «Астон Вилла» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Сумеет ли Дзюба огорчить «Зенит»?
  • «Зенит» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зенит — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры