Луис Энрике: Доннарумма сыграл хуже, чем обычно

Наставник «ПСЖ»прокомментировал игру вратаряв матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2).

Восстановившийся после травмы итальянец совершил две результативные ошибки.

«Не хочу выделять никого конкретно, ответственность за поражение полностью лежит на мне. Поражение обоснованное. Доннарумма показал уровень ниже необходимого. Все сыграли хуже.

Соперник был сильнее. "ПСЖ" встречался с одной из лучших команд мира», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После игры фанаты «ПСЖ» в соцсетях начали просить вернуть в ворота россиянина Матвея Сафонова, который ранее принял участие в трех матчах парижан.