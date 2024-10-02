Последний матч: «Ливерпуль» — «Болонья» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Болонья». Коэффициент ставки — 2.50.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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