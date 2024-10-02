В 22:00 02.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав групповом этапе Лиги чемпионов.

Последний матч: «Ливерпуль» — «Болонья» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Болонья». Коэффициент ставки — 2.50 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Болонья.

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