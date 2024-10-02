начнут матч в 22:00 в групповом этапе Лиги чемпионов, 02.10.2024.

Последний матч: «Лилль» — «Амьен» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Реал Мадрид»).

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