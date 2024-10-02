1-й таймЛилль — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Лилль» — «Реал». Онлайн
  • 21:04
    • «Спартак» вырвал победу у «Динамо» в матче Кубка России
  • 20:35
    • Соболев и Педро — в стартовом составе «Зенита» на матч КР с «Акроном»
  • 20:30
    • Смолов выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч Кубка России с «Ахматом»
  • 18:30
    • «Химки» по пенальти победили «Ростов» в Кубке России
  • 21:13
    • «Крылья Советов» по пенальти одолели «Динамо» Махачкала в Кубке России
    Все новости спорта

    Футбол, Лига чемпионов. Этап лиги, Лилль — Реал Мадрид. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Лига чемпионов Лилль Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Лилль и Реал Мадрид начнут матч в 22:00 в групповом этапе Лиги чемпионов, 02.10.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Лилль» — «Амьен» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

      • Календарь и таблица Лиги чемпионов

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Реал Мадрид»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лилль — Реал Мадрид.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Лилль» «Реал»?
  • «Лилль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Бавария» уверенно расправится с «вилланами»
  • «Астон Вилла» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Матч вряд ли порадует высокой результативностью
  • «РБ Лейпциг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.53
  • Экспресс дня 3 октября
  • Завтра в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Глазго Рейнджерс — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры