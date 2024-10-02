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    Смотреть онлайн матча Истанбул Башакшехир — Рапид Вена 02.10.2024. Прямая трансляция в 17:30

    Футбол Лига конференций Истанбул Башакшехир Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    В 17:30 02.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Истанбул Башакшехир — Рапид Вена в групповом этапе Лиги конференций.

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    В турнирной таблице турнира Истанбул Башакшехир занимает 9 место с 0 очками, Рапид Вена — 23 место с 0 очками.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рапид Вена»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Истанбул Башакшехир — Рапид Вена.

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