В 17:30 02.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав групповом этапе Лиги конференций.

В турнирной таблице турнира Истанбул Башакшехир занимает 9 место с 0 очками, Рапид Вена — 23 место с 0 очками.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Рапид Вена» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рапид Вена»).

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