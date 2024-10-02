«Динамо» — «Спартак»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 5-го тура группового этапа Кубка России.

«Динамо» Москва: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Гагнидзе, Лаксальт, Гладышев, Карраскаль, Макаров, Маухуб.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Матч между этими командами состоится сегодня, 2-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 4-х туров группового этапа Кубка России «Динамо» занимает 2-е место с 8-ю очками в активе. «Спартак» возглавляет группу А (9).