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    «Динамо» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

    «Динамо» — «Спартак»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 5-го тура группового этапа Кубка России.

    Манфред Угальде — игрок «Спартака»
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    Манфред Угальде — игрок «Спартака»

    «Динамо» Москва: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Гагнидзе, Лаксальт, Гладышев, Карраскаль, Макаров, Маухуб.

    «Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

  • «Динамо» — «Спартак». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча Кубка России «Динамо» — «Спартак»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 2-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 4-х туров группового этапа Кубка России «Динамо» занимает 2-е место с 8-ю очками в активе. «Спартак» возглавляет группу А (9).

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