В 22:00 02.10.2024 Бристоль Сити и Шеффилд Уэнсдей сыграют матч в английском Чемпионшипе.

Бристоль Сити — Шеффилд Уэнсдей

Последний матч: «Шеффилд Уэнсдей» — «Бристоль Сити» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бристоль Сити»).

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