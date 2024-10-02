В 22:00 02.10.2024 Бенфика и Атлетико сыграют матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

Бенфика — Атлетико

Последний матч: «Бенфика» — «Атлетико» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бенфика» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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