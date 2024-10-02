начнут матч в 21:15 в группе C кубка России по футболу, 02.10.2024.

Последний матч: «Краснодар» — «Ахмат» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар». Коэффициент ставки — 2.51 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ахмат»).

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