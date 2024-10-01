В 21:45 01.10.2024 Уиган и Питерборо Юнайтед сыграют матч в Первой Лиге Англии.

Уиган — Питерборо Юнайтед

Последний матч: «Питерборо Юнайтед» — «Уиган» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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