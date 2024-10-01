В 19:45 01.10.2024 Штутгарт и Спарта П сыграют матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

Штутгарт — Спарта П

Последний матч: «Штутгарт» — «Спарта П» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «Спарта П». Коэффициент ставки — 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Штутгарт»).

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